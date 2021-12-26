Закон про заборону забирати житло за іпотечними кредитами ветований президентом

12:50 17 серпень Київ, Україна

В Україні не пройшов закон, згідно з яким продлялся заборона на звернення стягнення на іпотечне житло, придбаного на валютні банківські позики.

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №3640, який продовжував заборона забирати іпотечне житло, якщо кредит був оформлений у валюті.

Про це йдеться в картці законопроекту на сайті Верховної Ради. "Надано пропозиції президента до закону", - зазначено на сайті.

Документ був прийнятий Верховною Радою 16 липня. Він пропонував продовжити заборону на відчуження житлового майна за прострочені валютні кредити, в тому числі іпотечні, до 1 січня 2022 року.

Тепер з пропозиціями президента закон повинен пройти ще раз розгляд в комітетах Ради і в сесійній залі.

Проти закону виступали в НБУ

Вперше мораторій прийняли ще в 2014-му, після різкого стрибка курсу долара, в результаті якого борги українців в гривневому еквіваленті зросли в кілька разів.

Чинний мораторій закінчується в жовтні 2020 року. Нацбанк звертався в Раду з проханням не голосувати за чергове продовження, так як це призведе до того, що банки не зможуть повернути роздані кредити під покупку нерухомості на загальну суму близько 29 млрд грн.

Крім того, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює у повному обсязі, тільки якщо буде скасований мораторій.

16 серпня Рада продовжила заборону забирати іпотечне житло, якщо кредит був оформлений у валюті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка по іпотеці вже найближчим часом знизиться до 10%.

Продовження мораторію на стягнення заборгованості за валютними кредитами - одна з причин, чому українські банки не поспішають знижувати ставку по іпотеці до 10%.