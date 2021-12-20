Захоплення заручника в Полтаві: все що відомо до цього часу

14:13 23 липень Київ, Україна

Терорист, який захопив у заручники офіцера поліції, висунув головна умова до правоохоронних органів. Він вимагає не садити його в тюрму за вчинене правопорушення, за фактом вчинення якого його і намагалися задержать.С метою уникнути арешту він погрожуючи поліцейському гранатою і змусив його сісти в автомобіль. Зараз вони прямують у бік Києва путівцями передмістя Полтави.

Двічі судимий терорист, за допомогою гранати, який викрав і утримує офіцера поліції, - Скрипник Роман Миколайович 1988 року народження - проходив лікування в психіатричній лікарні.

Подробиці події повідомив прес-секретар поліції Полтавської області Роман Гришин.

Що відомо про заручника

Зловмисник узяв в заручники, начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна. Це досвідчений співробітник, який служить в органах майже 25 років.

Віталій Шиян народився 26 вересня 1976 року в Кременчуці, має вищу юридичну освіту, зокрема, закінчив Київську національну академію внутрішніх справ України у 2002 році (правознавство, кваліфікація - юрист).

Крім двох судимостей - за крадіжку і наркотики, Скрипник неодноразово притягувався за керування автотранспортним засобом в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

У березні 2017 року Київська районний суд Полтави задовольнив клопотання лікарів про примусову госпіталізацію Скрипника в психіатричну лікарню, оскільки йому було встановлено діагноз: «Гостре поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії, суїцидальні наміри, агресія до оточуючих».