Захоплення заручника в Полтаві: все що відомо до цього часу

Терорист, який захопив у заручники офіцера поліції, висунув головна умова до правоохоронних органів. Він вимагає не садити його в тюрму за вчинене правопорушення, за фактом вчинення якого його і намагалися задержать.С метою уникнути арешту він погрожуючи поліцейському гранатою і змусив його сісти в автомобіль. Зараз вони прямують у бік Києва путівцями передмістя Полтави.
Двічі судимий терорист, за допомогою гранати, який викрав і утримує офіцера поліції, - Скрипник Роман Миколайович 1988 року народження - проходив лікування в психіатричній лікарні.
Подробиці події повідомив прес-секретар поліції Полтавської області Роман Гришин.
Зловмисник узяв в заручники, начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна. Це досвідчений співробітник, який служить в органах майже 25 років.
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