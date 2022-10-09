Затримані українці пробудуть в ізоляторі до вечора 7 липня

У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності - воду і засоби гігієни. Крім того, їм надали матраци, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.

За інформацією пасажирів, компанія Wizzair передала для своїх п'яти пасажирів бутерброди і воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям також дозволяють під наглядом вийти в магазин на території аеропорту щоб купити їжу.

Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками.

Жінок і чоловіків у неділю розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Крім Українців, серед затриманих також громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але їх забрали з цього ізолятора. У суботу були затримані дві американки, які також не мають права на в'їзд до Греції, але в неділю їх відправили назад рейсом до Канади.

У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо тільки прямими зворотними рейсами Афіни - Київ. За розкладом обидва вони повинні відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може статися в понеділок. Умови повернення поки невідомі; пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки.

Також посольство намагається запобігти багаторічну заборону в'їзду в ЄС, для затриманих громадян, передбачений законодавством країни.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в'їзду в Грецію - за інтерактивною картою МЗС, опублікованій на сайті і Facebook Посольства.

Нагадаємо! У Греції в зв'язку з діючими обмеженнями, введеними через пандемію коронавируса, не пропустили групу з 17 українських громадян. За словами одного з пасажирів, їх в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту, і розмістили в камерах, в тому числі дітей.