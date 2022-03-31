Забув маску - оплати штраф



Документ пропонує штрафувати громадян без захисних масок відразу на місці на суму від 170 до 255 грн.

"При цьому поліція може відразу складати протокол, а не так, як було раніше. Раніше складали протокол, його передавали в суд, потім вирішували, чи накладати штраф або не накладати. В результаті цього у нас проти менш ніж 3-5% були застосовані штрафні санкції - як до громадян, так і до організацій. Зараз це буде такий же механізм, як і по порушенню ПДР", - сказав Степанов.