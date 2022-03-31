Забув маску - оплати штраф

В рамах законопроєкту ВРУ, який має на увазі посилення заходів і способів контролю за дотриманням загальних карантинних заходів, за відсутність маски українців штрафуватимуть не тільки поліціянти, але і працівники епідемічного контролю.
Документ пропонує штрафувати громадян без захисних масок відразу на місці на суму від 170 до 255 грн.
У разі прийняття закону громадян зможуть штрафувати не тільки поліціянти, але і працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування, на яких покладається контроль за протиепідемічними заходами.
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