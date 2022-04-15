За час режиму тиші на Донбасі загинули 45 українських військовослужбовців

11:46 23 липня Київ, Україна

Збройні сили України (ЗСУ) озвучили кількість військових, загиблих і поранених на Донбасі за час режиму тиші.

Про це нам повідомили в Збройних силах України.

За час так званого режиму тиші, який на Донбасі триває з 27 липня 2020 року, в результаті обстрілу бойовиків загинули 45 українських військовослужбовців, ще 150 отримали поранення.



Всього за час бойових дій на Донбасі - тобто з квітня 2014 року - загинули 2705 українських військових, ще 10 280 отримали поранення.



Це дані станом на 18 липня - після того стало відомо про смерть в лікарні 29-річного військового Олександра Горбенка з Кривого Рогу. Він отримав поранення 15 липня в результаті обстрілу бойовиків.



Також в цю статистику не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.



Раніше в ООН підрахували, що загальна кількість людських втрат, пов'язаних з конфліктом в Україні, становить приблизно від 42,5 до 44,5 тисячі осіб.



З них близько 13,2-13,4 тисячі людей загинули. Йдеться про понад 3,4 тисячі цивільних осіб, близько 4,2 тисячі українських військових і приблизно 5,8 тисячі бойовиків.