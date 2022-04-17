За вчорашній "день тиші" було зафіксовано 61 порушення - МВС

11:46 22 листопада Київ, Україна

Як і перший, другий тур місцевих виборів, який проходить сьогодні, відзначений великою кількістю правопорушень. Так, за даними Національної поліції, вчора, під час так званого "дня тиші", було прийнято 61 заяву та повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого процесу перед повторним голосуванням на місцевих виборах.

Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській (27), Миколаївській (9), Львівській (7), Донецькій і Запорізькій (по 5) областях. Ще чотири правопорушення виявлені в Черкаській області, по два в Закарпатській і Полтавській областях та один факт порушення виборчого процесу встановлено в Рівненській області.

Зазначені повідомлення стосувалися: незаконної агітації - 42, підкупу виборців - 14, порушення ведення реєстру виборців - 4 і шахрайства - 1.

У Дніпропетровській і Львівській області поліціянти склали два адміністративних протоколи за статтею про порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації (ст.212-10 КУпАП).

У Донецькій, Запорізькій областях та місті Черкаси в ЄРДР внесено відомості про три кримінальні провадження за статтею про підкуп виборця, учасника референдуму (ч.2 ст.160 КК України).

Всього з початку виборчого процесу в поліцію надійшло 16 728 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу. Розпочато 1161 кримінальне провадження та складено 2 433 протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 22 листопада в 11 великих містах України проходить другий тур голосування за мерів. Також в 15 регіонах відбудеться повторне голосування на виборах депутатів 47 місцевих рад.

Як повідомлялося, 15 листопада в семи містах пройшов другий тур місцевих виборів. Явка на них становила лише 24%.