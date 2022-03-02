За добу на Донбасі зафіксовано один обстріл, є поранений

Як повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС, за минулу добу в зоні дій операції Об'єднаних сил сепаратисти здійснили один обстріл з мінометів. Хоча бойові втрати серед бійців ЗСУ відсутні, один воїн отримав поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.
За минулу добу, 5 червня, в районі проведення операції ООС обстрілів не зафіксовано.
Також наголошується, що один військовослужбовець отримав бойове поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Бійця госпіталізували. Його стан здоров'я середньої тяжкості.
Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, скільки дітей стали жертвами війни на Донбасі.
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