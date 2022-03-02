За добу на Донбасі зафіксовано один обстріл, є поранений

09:25 06 червень Київ, Україна

Як повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС, за минулу добу в зоні дій операції Об'єднаних сил сепаратисти здійснили один обстріл з мінометів. Хоча бойові втрати серед бійців ЗСУ відсутні, один воїн отримав поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

За минулу добу, 5 червня, в районі проведення операції ООС обстрілів не зафіксовано.

"Станом на 7:00, 6 червня, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції з міномета 120-го калібру біля населеного пункту Піски", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що один військовослужбовець отримав бойове поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Бійця госпіталізували. Його стан здоров'я середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, скільки дітей стали жертвами війни на Донбасі.