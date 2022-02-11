За минулу добу на Донбасі терористи тричі порушили режим тиші

07:28 22 вересень Київ, Україна

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи тричі порушували домовленості про перемир'я.

Як повідомляє пресцентр ООС, поблизу Мар'їнки були зафіксовані постріли зі стрілецької зброї, а потім з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - відзначили в штабі.

Крім того, штаб зафіксував факт додаткового інженерного обладнання позицій окупантів в сторону українських підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

За минулу добу втрат серед українських військових не було.

З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.