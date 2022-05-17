За добу донбаські сепаратисти тричі порушили режим тиші

10:32 16 серпня Київ, Україна

Як повідомив вранці пресцентр штабу ООС, протягом 15 серпня в районі дії Операції об'єднаних сил на Донбасі проросійські формування сепаратистів три рази порушили режим перемир'я.

Зокрема, біля Світлодарська сепаратисти обстрілювали позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На обстріли противника наші військові відкривали вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, що 14 і 13 серпня порушення на Донбасі не були зафіксовані. Раніше в Мінреінтеграції запропонували Вашингтону шляхи підключення до переговорів по Донбасу для пожвавлення дипломатичних процесів.