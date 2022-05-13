За підробку тестів на COVID-19 буде передбачена відповідальність

08:38 12 грудня Київ, Україна

Коли виникає новий закон, деякі громадяни відразу починають шукати шлях. Шлях не до виконання закону, а в обхід закону. Ось і цього разу в Україні з'явилася проблема - підробка тестів на COVID-19.

Як розповів учора, 11 грудня, в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, у Верховній Раді України планують розглянути введення відповідальності за підробку тестів на COVID-19. Законопроєкт уже готовий до реєстрації у ВР.

Радуцький зазначив, що кримінальної відповідальності за підробку тестів в Україні немає.

"Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт на цьому сесійному тижні, але на наступному, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку", - сказав Радуцький.

Яке саме передбачається покарання за підробку тестів, Радуцький не уточнив.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні стали робити менше тестів на коронавірус, оскільки все менше українців заражаються коронавірусом і менше хворіють.

Також МОЗ планує робити мільйон COVID-тестів на місяць. Україна вже почала отримувати тести на антиген, які можна зробити прямо у сімейного лікаря, а результат буде готовий через 15 хвилин.