"Слуги народу" виступили проти штрафу за російську мову в сфері обслуговування

08:36 22 грудня Киев, Украина

Як стало відомо, на голосування у Верховній Раді була підготовлена поправка до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У ній мова йде про усунення адмінпокарання у вигляді штрафу за порушення цього закону в сфері послуг.

Проєкт закону №4528 про скасування штрафів за недотримання мовного законодавства зареєстрували народні депутати з президентської фракції "Слуга народу". Серед авторів законопроєкту: Максим Бужанський, Олександр Дубинський, Кирило Гетманцев, Олександр Качура та інші "слуги народу".

У той самий час самого тексту законопроєкту і пояснювальної записки на сайті Ради немає. Сам Бужанський же пише в Telegram-каналі, що давно збирався подати цей проєкт закону, але не хотів давати приводи для протестів перед прийняттям бюджету.

На його думку, працівники сфери послуг мають право надавати послуги тією мовою, якою вони хочуть.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ним передбачена, зокрема, посада мовного омбудсмена.

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь говорив те, що необхідно, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, освоєння української мови. На його думку, це один з ключових документів, який дасть інструментарій, яким чином можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження.

Нагадаємо, Кабмін затвердив план реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови до 2022 року.