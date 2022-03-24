За порушення маскового режиму українців штрафуватимуть на місці

Вчора, 30 жовтня, під час виступу на телеканалі 112 Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що в ВРУ спрямований законопроєкт про посилення відповідальності за порушення карантинних правил. За його словами, українців, які порушують карантинні заходи, поліція почне штрафувати на місці.
Крім того, він зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.
Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроєкт знаходиться в парламенті, але депутати його досі не розглянули.
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