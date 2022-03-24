За порушення маскового режиму українців штрафуватимуть на місці

08:41 31 жовтня Київ, Україна

Вчора, 30 жовтня, під час виступу на телеканалі 112 Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що в ВРУ спрямований законопроєкт про посилення відповідальності за порушення карантинних правил. За його словами, українців, які порушують карантинні заходи, поліція почне штрафувати на місці.

"На порядку денному наступної сесії ВРУ законопроєкт, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - сказав Ляшко.

Крім того, він зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

"Нещодавно було опубліковано дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк", - зазначив він.

Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроєкт знаходиться в парламенті, але депутати його досі не розглянули.