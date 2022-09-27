За минулу добу в зоні АТО постраждали 9 українських бійців

09:29 02 березня Київ, Україна

Російські наймані збройні підрозділи впродовж минулої доби сім разів порушили режим тиші, при цьому травмування і поранення отримали дев'ять українських бійців.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 2 березня.



Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог відкривав прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів. Крім того, поблизу Красногорівки сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.



Неподалік Павлополя в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім військових - бойові травмування.



Неподалік Богданівки сепаратисти здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового і ручного протитанкового гранатометів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поблизу населеного пункту Луганське, незаконні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - запевнили в штабі і додали, що основною метою дій ворога залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню.



"У деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу нібито через обстріл з боку ЗСУ", - розповіли військові.



Станом на 7:00 ранку вівторка обстріли не зафіксовані.