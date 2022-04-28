За минулу добу в Україні вакциновано 143 тисячі осіб

З появою додаткових вакцин, темпи вакцинації в Україні неухильно зростають. За минулу добу медики прищепили 143 534 українців.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 29 липня.
Так, першу дозу отримали 85 787 осіб, повністю імунізовані - 57 747 осіб.
Напередодні в країні працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів вакцинації, 384 центри вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Moderna - 50 026. Менше використовувалися вакцини Pfizer - 37 830, Sinovac Biotech - 32 769 і AstraZeneca - 22 890.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 350 502 особи, з них отримали одну дозу - 3 350 500 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 874 958 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 225 458 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (друга доза):
Київ - 10645
Вінницька обл - 2081
Волинська обл - 1012
Дніпропетровська обл - 5163
Донецька обл - 2458
Житомирська обл - 1737
Закарпатська обл - 1 006
Запорізька обл - 2522
Івано-Франківська обл - 1318
Київська обл - 4161
Кіровоградська обл - 837
Луганська обл - 757
Львівська обл - 3652
Миколаївська обл - 1808
Одеська обл - 56/3012
Полтавська обл - 1806
Рівненська обл - 1417
Сумська обл - 1961
Тернопільська обл - 1008
Харківська обл - 2558
Херсонська обл - 1776
Хмельницька обл - 1403
Черкаська обл - 1208
Чернівецька обл - 870
Чернігівська обл - 1571
Так, першу дозу отримали 85 787 осіб, повністю імунізовані - 57 747 осіб.
Напередодні в країні працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів вакцинації, 384 центри вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Moderna - 50 026. Менше використовувалися вакцини Pfizer - 37 830, Sinovac Biotech - 32 769 і AstraZeneca - 22 890.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 350 502 особи, з них отримали одну дозу - 3 350 500 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 874 958 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 225 458 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (друга доза):
Київ - 10645
Вінницька обл - 2081
Волинська обл - 1012
Дніпропетровська обл - 5163
Донецька обл - 2458
Житомирська обл - 1737
Закарпатська обл - 1 006
Запорізька обл - 2522
Івано-Франківська обл - 1318
Київська обл - 4161
Кіровоградська обл - 837
Луганська обл - 757
Львівська обл - 3652
Миколаївська обл - 1808
Одеська обл - 56/3012
Полтавська обл - 1806
Рівненська обл - 1417
Сумська обл - 1961
Тернопільська обл - 1008
Харківська обл - 2558
Херсонська обл - 1776
Хмельницька обл - 1403
Черкаська обл - 1208
Чернівецька обл - 870
Чернігівська обл - 1571
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