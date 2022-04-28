За минулу добу в Україні вакциновано 143 тисячі осіб

10:17 29 липня Київ, Україна

З появою додаткових вакцин, темпи вакцинації в Україні неухильно зростають. За минулу добу медики прищепили 143 534 українців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 29 липня.



Так, першу дозу отримали 85 787 осіб, повністю імунізовані - 57 747 осіб.



Напередодні в країні працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів вакцинації, 384 центри вакцинації.



Більшість щеплень зробили препаратом компанії Moderna - 50 026. Менше використовувалися вакцини Pfizer - 37 830, Sinovac Biotech - 32 769 і AstraZeneca - 22 890.



З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 350 502 особи, з них отримали одну дозу - 3 350 500 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 874 958 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 225 458 щеплень.



Кількість зроблених щеплень за добу (друга доза):



Київ - 10645

Вінницька обл - 2081

Волинська обл - 1012

Дніпропетровська обл - 5163

Донецька обл - 2458

Житомирська обл - 1737

Закарпатська обл - 1 006

Запорізька обл - 2522

Івано-Франківська обл - 1318

Київська обл - 4161

Кіровоградська обл - 837

Луганська обл - 757

Львівська обл - 3652

Миколаївська обл - 1808

Одеська обл - 56/3012

Полтавська обл - 1806

Рівненська обл - 1417

Сумська обл - 1961

Тернопільська обл - 1008

Харківська обл - 2558

Херсонська обл - 1776

Хмельницька обл - 1403

Черкаська обл - 1208

Чернівецька обл - 870

Чернігівська обл - 1571