За минулу добу сепаратисти здійснили вісім обстрілів, загинув мирний житель

08:55 12 серпня Київ, Україна

За інформацією, опублікованою в ранковому зведенні штабу ООС, за минулу добу на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог здійснив вісім обстрілів українських позицій, чим порушив режим припинення вогню.

"Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої сепаратисти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм і здійснили обстріл цих населених пунктів. В результаті обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми і лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель 1935 року народження.

Були пошкоджені приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

Біля Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Миронівського - зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі селища Піски - зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн знаходиться в медичній установі, його стан здоров'я задовільний.

Нагадаємо, стало відомо ім'я військового, який отримав смертельне поранення на Донбасі. Під час ворожих обстрілів біля Новолуганського отримав смертельне поранення Олексій Кайданович, військовослужбовець ЗСУ з Новоград-Волинського Житомирської області.