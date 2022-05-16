За минулу добу сепаратисти здійснили вісім обстрілів, загинув мирний житель

За інформацією, опублікованою в ранковому зведенні штабу ООС, за минулу добу на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог здійснив вісім обстрілів українських позицій, чим порушив режим припинення вогню.
В результаті обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель 1935 року народження.
Були пошкоджені приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.
Біля Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Миронівського - зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі селища Піски - зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн знаходиться в медичній установі, його стан здоров'я задовільний.
Нагадаємо, стало відомо ім'я військового, який отримав смертельне поранення на Донбасі. Під час ворожих обстрілів біля Новолуганського отримав смертельне поранення Олексій Кайданович, військовослужбовець ЗСУ з Новоград-Волинського Житомирської області.
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