За минулу добу на сході України загинули двоє бійців

08:24 06 квітень Київ, Україна

В результаті відкритого вогню з боку російських військових окупантів на сході країни загинули два українських воїни. За минулу добу режим тиші російською стороною було порушено сім разів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.



Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік від населених пунктів Авдіївка, Лебединське і Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки - зі стрілецької зброї.



"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.



Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих захисників", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації і відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних сил України. Інформуємо, що Збройні сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню і раніше досягнутих домовленостей", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих і облаштування нових оборонних позицій: "5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт поблизу населеного пункту Калинівка Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди в напрямку позицій Збройних сил України. В той же день проводилися інженерні роботи в напрямку передових позицій українських захисників в районі Донецького аеропорту".

"Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - підкреслили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.