За хуліганство затримано одного учасника акції під ОП

11:15 21 березень Київ, Україна

Вчора ввечері, під час акції на підтримку Стерненка, протестувальники під Офісом Президента вчиняли хуліганські дії, які межують з вандалізмом. За повідомленням поліції Києва, одного з хуліганів було затримано.

"За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з найагресивніших учасників. Це - уродженець Вінницької області, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що правопорушник затриманий за статтею про хуліганство, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

За даними PavlovskyNews, затриманим є ветеран 93 ОМБр і співзасновник видавництва Будинок Химер Влад Сорд (Владислав Стафійчук). Зазначено, що він схожий на чоловіка, який розбив скло в дверях будівлі ОП під час заворушень.

У зв'язку із затриманням під Печерським управлінням поліції відбулися зіткнення між активістами і правоохоронцями. Протестувальники намагалися перешкодити вивезти Сорда з управління в СІЗО.

Нагадаємо, напередодні біля Офісу Президента пройшла масштабна акція протесту. Її учасники обстріляли будівлю з піротехніки. При цьому вони висунули вимоги, серед яких - звільнення активістів і відставка генпрокурора і глави МВС.

На це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень біля ОП "нестимуть відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла".