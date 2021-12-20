За хуліганство затримано одного учасника акції під ОП

Вчора ввечері, під час акції на підтримку Стерненка, протестувальники під Офісом Президента вчиняли хуліганські дії, які межують з вандалізмом. За повідомленням поліції Києва, одного з хуліганів було затримано.
Відзначається, що правопорушник затриманий за статтею про хуліганство, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
За даними PavlovskyNews, затриманим є ветеран 93 ОМБр і співзасновник видавництва Будинок Химер Влад Сорд (Владислав Стафійчук). Зазначено, що він схожий на чоловіка, який розбив скло в дверях будівлі ОП під час заворушень.
У зв'язку із затриманням під Печерським управлінням поліції відбулися зіткнення між активістами і правоохоронцями. Протестувальники намагалися перешкодити вивезти Сорда з управління в СІЗО.
Нагадаємо, напередодні біля Офісу Президента пройшла масштабна акція протесту. Її учасники обстріляли будівлю з піротехніки. При цьому вони висунули вимоги, серед яких - звільнення активістів і відставка генпрокурора і глави МВС.
На це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень біля ОП "нестимуть відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла".
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