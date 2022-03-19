За ходом місцевих виборів стежать понад 40 іноземних спостерігачів

11:43 25 жовтня Київ, Україна

За ходом місцевих виборів в Україні спостерігає 41 представник від шести різних держав. Вони спостерігають за дотриманням законних вимог до процедури голосування. Інформацію про це надала сьогодні, 25 жовтня, Центральна виборча комісія.

Найбільше своїх спостерігачів має Угорщина - 19, Словаччина - шість, по п'ять - Німеччина і Казахстан, чотири - Іспанія і два - Чехія.

Також дев'ять міжнародних організацій відправили в Україну 271 спостерігача на місцевих виборах. Найчисленніше представництво - 88 спостерігачів - від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Нагадаємо, що в Україні стартували місцеві вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Перші результати екзитполів оголосять після їхнього закриття.

Незабаром ОПОРА розповіла про перші порушення на виборах. На деяких виборчих дільницях не вистачає урн і кабінок для голосування, а деякі відкрилися завчасно.