За фиктивные торги на бирже задержаны мошенники

16:18 16 травня Київ, Україна

Кіберполіції Києва знайшла зловмисників, які забирали гроші на фіктивні торги акціями

Кіберполіції в Києві викрила шахрайську схему з підробленими торгами на біржі, фігуранти, якій привласнювали гроші вкладників. Про це в суботу, 16 травня, повідомляє прес-службу поліції Києва.



"Фігуранти створили власний вебсайт, на якому імітували проведення торгів, які насправді не відбувалися. Після цього привласнювали гроші вкладників. Крім цього, для більшого залучення клієнтів розмістили два call-центру в столиці зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати грошові кошти ", - йдеться в повідомленні.



За даними силовиків, компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Для переконливості інвесторів, на веб-сайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.







"Шахрайська схема виглядала так: вкладники створювали акаунти на веб-платформі і поповнювали депозити. Після цього їх гроші перераховувалися на кріптокошелькі компанії", - йдеться в повідомленні.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство (ч. 4 ст. 190) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На даний момент встановлюються завдані громадянам збитки.







Фейкові співробітники банків

Декількома днями раніше поліція викрила шахраїв, що видавалися співробітниками банків.



Зловмисники телефонували громадянам, представляючись співробітниками служби безпеки банків, і дізнавалися повну інформацію про реквізити банківської картки, після чого списували з неї гроші.



Кіберполіції накрила три великих шахрайських call-центру, які "маскувалися" під служби безпеки банків для крадіжки грошей з карток українців. Про це в середу, 13 травня, повідомили в прес-службі Нацполіціі України.



Відзначається, що організували злочинну діяльність троє жителів Дніпропетровської та Київської областей. Шахрайські call-центри, де працювало понад 150 осіб, вони розмістили в Києві.



"Зловмисники представлялися співробітниками служби безпеки банківської установи і дізнавалися повну інформацію про реквізити банківської карти: номер, CVV-код, термін дії. Крім цього, фігуранти спонукали власників карт встановлювати на телефон програмне забезпечення для віддаленого контролю. Надалі здійснювалося несанкціоноване списання грошових коштів з карт постраждалих на підконтрольні рахунки ", - розповіли подробиці правоохоронці.



За результатами обшуків в приміщеннях call-центрів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, бази даних клієнтів, sim-карти.



Встановлюється повне коло потерпілих осіб і розміри завданих збитків.



Відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК).