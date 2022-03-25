За день до виборів. Чим зайняті кандидати в президенти

21:40 02 листопада Київ, Україна



Про це повідомляє Foxnews.



Кандидат в президенти від демократів Джо Байден вирушить на поле битви в штат Огайо в понеділок, в останній день перед виборами 3 листопада.



У передвиборчому повідомленні кандидата йдеться, що він має намір звернутися до виборців в місті Клівленд про «кризи, з якими зіткнулася країна».



Згідно з сукупністю опитувань, проведених RealClearPolitics, Байден і Трамп борються в Огайо лицем до лиця, колишній віцепрезидент Байден лідирує менш ніж на чверть процентного пункту.



Огайо вважається спірним штатом. У 2016 році Трамп обійшов суперницю Хіларі Клінтон більше ніж на 8 процентних пунктів в штаті; але Барак Обама виграв у штаті як в 2008, так і в 2012 році, хоча і з меншим відривом (4,6 процентних пункти і 3 процентних пункти відповідно).



Поки Байден перебуває в Огайо, Трамп написав в своєму Twitter, що він прямує до Північної Кароліни.



Трамп візьме участь в мітингах в Північній Кароліні, Пенсільванії, Мічігані і Вісконсині. Першим пунктом в серії заходів Трампа стане місто Фейетвілл в Північній Кароліні, а завершальний мітинг пройде в місті Гранд-Рапідс в Мічигані.