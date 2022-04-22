За 6 місяців СБУ затримала 18 агентів спецслужб РФ

09:15 23 липня Київ, Україна

Контррозвідка СБУ за 6 місяців 2021 року запобігла роботі 3 агентурних мереж на території 4 областей України і затримала 18 агентів, які працювали на спецслужби РФ.

Агентурні мережі функціонували на території Донецької, Миколаївської, Луганської та Одеської областей, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

"Одна з таких мереж виконувала завдання "МДБ ЛНР" в районі операції Об'єднаних сил. Агенти не тільки за гроші збирали і передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування і передислокацію підрозділів ЗСУ, а й готували теракт - отруєння військовослужбовців у Луганську хімічною речовиною", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі зазначили, що в цілому за матеріалами контррозвідки було відкрито 167 кримінальних проваджень за ознаками державної зради, шпигунства і створення терористичних організацій, і за вказаний період набули чинності 59 вироків суду.