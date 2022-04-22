За 6 місяців СБУ затримала 18 агентів спецслужб РФ
09:15 23 липня Київ, Україна
Контррозвідка СБУ
за 6 місяців 2021 року запобігла роботі 3 агентурних мереж на території 4 областей України і затримала 18 агентів, які працювали на спецслужби РФ.
Агентурні мережі функціонували на території Донецької, Миколаївської, Луганської та Одеської областей, повідомив пресцентр Служби безпеки України.
"Одна з таких мереж виконувала завдання "МДБ ЛНР" в районі операції Об'єднаних сил. Агенти не тільки за гроші збирали і передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування і передислокацію підрозділів ЗСУ, а й готували теракт - отруєння військовослужбовців у Луганську хімічною речовиною", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі зазначили, що в цілому за матеріалами контррозвідки було відкрито 167 кримінальних проваджень за ознаками державної зради, шпигунства і створення терористичних організацій, і за вказаний період набули чинності 59 вироків суду.
"Також контррозвідники СБУ вилучили з незаконного обігу комплектувальні до авіатехніки, бронетехніки і зенітно-ракетних комплексів загальною вартістю понад 1 млрд грн. Ці товари були передані Міністерству оборони. Тим часом військова контррозвідка СБУ викрила 21 агента іноземних спецслужб в Україні та ще 14 учасників незаконних збройних угруповань", - заявили в СБУ.
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