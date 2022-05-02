За 30 років 17 тисяч км газомереж України перейшли у приватну власність

Чи є об'єкти газорозподільних систем стратегічними? Так. А чи припустима приватизація таких стратегічних об'єктів в країні, де досі не переможена корупція? За даними РНБО, за 30 років Україна втратила 17 тисяч кілометрів мереж, які опинилися в приватних руках. Про це повідомив глава Ради Олексій Данилов.
Глава РНБО зазначив, що одна з компаній володіє 70% облгазів, яка стосується бізнесмена Дмитра Фірташа, проти якого були введені санкції.
Нагадаємо, санкції проти Фірташа діють з кінця червня. Вони введені на три роки і охоплюють: блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей і обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законом України Про санкції.
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