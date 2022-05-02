За 30 років 17 тисяч км газомереж України перейшли у приватну власність

13:02 31 липня Київ, Україна

Чи є об'єкти газорозподільних систем стратегічними? Так. А чи припустима приватизація таких стратегічних об'єктів в країні, де досі не переможена корупція? За даними РНБО, за 30 років Україна втратила 17 тисяч кілометрів мереж, які опинилися в приватних руках. Про це повідомив глава Ради Олексій Данилов.

"Ми звернули увагу на стан в газорозподільних мережах. Мусимо констатувати, що держава дивним чином втратила 16 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. І ми не бачимо підстав зараз цим не займатися", - сказав він.

Глава РНБО зазначив, що одна з компаній володіє 70% облгазів, яка стосується бізнесмена Дмитра Фірташа, проти якого були введені санкції.

"Ми цим питанням будемо займатися, згідно з рішенням РНБО. Дамо доручення Кабміну, щоб перевіряв дотримання законодавства", - додав Данилов.

Нагадаємо, санкції проти Фірташа діють з кінця червня. Вони введені на три роки і охоплюють: блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей і обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законом України Про санкції.