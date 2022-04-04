"Юридичний спам": в ОП відреагували на позов Порошенка до Зеленського через "плівки Медведчука"

Експрезидент Петро Порошенко подав до суду на нинішнього главу України і журналістів-розслідувачів, які оприлюднили "плівки Медведчука". В ОП поданий позов назвали дивним і абсурдним.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
На думку Подоляка, поданий адвокатами експрезидента позов до суду є "просто юридичним спамом і не більше".
Звинувачення на адресу ОП щодо модерації "плівок" Подоляк назвав абсолютно безглуздими.
Як повідомлялося, адвокати Порошенка через суд зажадали від Зеленського і журналістів-розслідувачів опублікувати повну версію "плівок". За твердженням захисту експрезидента, "плівок Медведчука" "значно більше 36 годин".
Як повідомлялося, адвокати Порошенка через суд зажадали від Зеленського і журналістів-розслідувачів опублікувати повну версію "плівок". За твердженням захисту експрезидента, "плівок Медведчука" "значно більше 36 годин".
Про що йде мова в "плівках Медведчука"
Проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими чиновниками і ватажками бойовиків.
Із записів випливає, що Медведчук брав участь в переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.
Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 по узгодженню з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.
Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенка.
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