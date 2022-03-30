Ювілейний ХХ радіодиктант національної єдності для українців

Щороку українці з ретельністю пишуть диктант, який транслюється по радіо. Це хороший спосіб перевірити свої знання з української мови і відчути єдність багатотисячної аудиторії любителів рідної мови. Як стало відомо, в цьому році відбудеться ювілейний ХХ радіодиктант національної єдності. Він буде проведений в понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови. Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"У цьому році підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Читати диктант буде знаменита актриса Римма Зюбіна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спецпроєкт, організований Суспільним спеціально з нагоди події, стартує в студії UA: Перший, а також в ефірі UA: Українське радіо і UA: Радіо Культура о 9:00. Ведучі в студії розкажуть історію диктанту і дозволять всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для відправлення готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперовий лист потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати відправлення був не пізніше 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не будуть прийматися.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Всі надіслані роботи перевірить спеціальна професійна комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять протягом 1-2 місяців, в залежності від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться: на радіо - UA: Українське радіо, UA Радіо Культура; на телебаченні - UA: Перший, UA: Культура і на регіональному громадському телебаченні; в інтернеті - ютуб-канал і фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Як нагадали організатори - Суспільне мовлення, Українське радіо і Радіо Культура, - тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі і приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.

Нагадаємо, торік лише двоє людей написали без помилок всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Одна з переможниць - шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець.