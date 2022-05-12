Січневий локдаун: Укрзалізниця не зупинятиме поїзди

15:55 10 грудня Київ, Україна

Пресслужба АТ "Укрзалізниця" повідомила, що на час "зимових канікул" з 8-24 січня в Україні не буде обмежене залізничне сполучення.

"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Укрзалізниця забезпечить всі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що "Укрзалізниця" вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.

«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури буде продовжувати працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж повинен буде пересуватися, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо можливість в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, в тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», - зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей і користуватися антисептиком.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати поширення коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.