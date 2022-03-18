Яценюк: Якщо Україна стане членом НАТО, на її території ніколи не буде російських танків

18:38 23 жовтня Київ, Україна

За умови вступу України в НАТО , всі її території, в тому числі і тимчасово окуповані Російською Федерацією, будуть перебувати під контролем української армії.

Таку заяву зробив Арсеній Яценюк 23 жовтня під час Спеціального Київського безпекового форуму.



"Для громадян України абсолютно зрозуміло, що якщо Україна стане членом НАТО, то в Донецьку, Луганську, в Криму... і в Києві, і на інших територіях України ніколи не буде російських танків. Тут буде виключно українська армія, яка підтримується збройними силами країн-членів НАТО відповідно до 5-ої статті Вашингтонського договору", - сказав він.



Яценюк мав на увазі Північноатлантичний договір, підписаний 4 квітня 1949 року у Вашингтоні західноєвропейськими та північноамериканськими країнами для колективної оборони в Північноатлантичному регіоні.



Договір послужив основою створення блоку НАТО. Його 5 стаття передбачає, що збройна агресія проти однієї або декількох країн розглядається як напад на всіх учасниць договору. У цьому випадку кожна країна зобов'язується допомогти жертві агресії, в тому числі військовою силою.



"Це зрозуміло для людини, тому що вона захищена", - сказав експрем'єр.