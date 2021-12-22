Вибух на Позняках: президент виконав обіцянку

Всі сім'ї втратили даху над головою, в результаті вибуху на Позняках, отримали нові квартири від держави.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає в четвер, 13 серпня, прес-служба глави держави.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає в четвер, 13 серпня, прес-служба глави держави.
За його словами, через тривалі бюрократичні процедури і оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак на сьогоднішній день всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нове житло.
Глава держави зазначив, що тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим з ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.
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