Вибух на Позняках: президент виконав обіцянку

21:33 13 серпень Київ, Україна

Всі сім'ї втратили даху над головою, в результаті вибуху на Позняках, отримали нові квартири від держави.



Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає в четвер, 13 серпня, прес-служба глави держави.

"На жаль, ми не можемо повернути рідних сім'ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли ", - заявив президент.

За його словами, через тривалі бюрократичні процедури і оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак на сьогоднішній день всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нове житло.

"Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа - і ми це виконали. Все нарешті отримали нові квартири в нових будинках ", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим з ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.