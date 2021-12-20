Вибух гранати на мітингу в Пакистані

09:11 06 серпень Київ, Україна

На мітингу в місті Карачі (Пакистан) від вибуху гранати постраждали щонайменше 40 людей. Як повідомляють місцеві ЗМІ, невідомий кинув гранату в натовп мітингувальників.

Відзначається, що захід був організований організацією "Джамаат-і-Ісламі" з нагоди першої річниці скасування Індією особливого статусу північного штату Джамму і Кашмір, на який претендує Пакистан.

За словами правоохоронців, гранату в людей кинули дві людини проїжджаючи поруч з натовпом на мотоциклі. Більшість постраждалих отримали легкі поранення, тільки один знаходиться в критичному стані. Крім того, в результаті вибуху було вибито скло у знаходилися поблизу автомобілів.

Рік тому Нью-Делі оголосив про рішення скасувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території - адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат. Ісламабад засудив таке рішення, знизив дипломатичні відносини з Індією і вислав її посла.

Нагадаємо, в Пакистані вісім людей загинули і ще сім отримали поранення під час нападу на будівлю фондової біржі в Карачі. Чотири терориста атакували біржу, підірвавши гранату біля головного входу в будівлю і почавши безладну стрілянину з автоматів.