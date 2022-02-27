Випалена пожежами площа Луганщини перевищує 20 тис. га

15:36 04 жовтень Київ, Україна

Лісові пожежі, що стали лихом в Луганській області, вирують з 30 вересня. Гасінням цих пожеж займається Державна служба надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 3 жовтня о 19:30 було ліквідовано пожежу очерету та сухої трави поблизу селищ Піщане, Нижньотепле та Артема в Станично-Луганському районі.

Станом на 10:00 4 жовтня ліквідовані пожежі лісу, очерету і сухої рослинності в осередку №4 поблизу сіл Лобачеве і Геївка і в осередку №7 поблизу села Болотене.

Нагадаємо, протягом 3 жовтня авіацією ДСНС на території Луганської області зроблено 162 скиди 504 тонн води. З початку гасіння пожеж зроблено 345 скидів 1,15 тис. тонн води.

Для гасіння залучено близько 2,5 тис. осіб і більше ніж 210 одиниць техніки, з них від ДСНС - 700 осіб особового складу та 120 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 2 гвинтокрили Мі-8. Роботи проводяться цілодобово.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, перевищує 20 тис. га.

Також 3 жовтня стало відомо, що на Луганщині ліквідували один з осередків пожеж. Вранці була погашена лісова підстилка поблизу села Чмирівка Старобільського району. Триває гасіння шести осередків.