Виступ Зеленського зі щорічним посланням до Ради- онлайн

10:44 20 жовтня Київ, Україна

Український парламент зібрався на пленарне засідання у вівторок, 20 жовтня. Президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді і відповість на запитання, які надходять від народних депутатів і простих українців.

Промова президента планувалася ще на весну 2020 року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на більш пізній термін.



Зеленський буде говорити про «Кримську платформу» і економічне відновлення Донбасу. Також він підніме питання дотримання епідемічних правил для боротьби з коронавірусом і розповість про розвиток української армії.