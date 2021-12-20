Випускники проходять тестування з хімії

09:31 17 липень Київ, Україна

Сьогодні, 17 липня 2020 року, тестуванням з хімії закінчується заснована сесія ЗНО в Україні. На виконання всіх завдань учням дається два з половиною години.

Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали. Відповісти на питання і виконати всі завдання необхідно протягом 150 хвилин.

Український центр оцінювання якості освіти повідомив. Що тестування розпочнеться об 11:00. Вхід в пункти тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, він не буде допущено до участі в ЗНО.

Для допуску на пункт тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

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