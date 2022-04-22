Вимагав хабар в 1 млн: заступник голови Харківської облради спійманий "на гарячому"

07:29 23 липня Київ, Україна

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника на отриманні великого хабаря.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Встановлено, що за 1 мільйон 50 тисяч гривень заступник голови облради і адвокат "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства.



Вони були затримані після отримання останньої частини обумовлених коштів, а саме 350 тисяч гривень. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.



Операція була проведена детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Слідство триває, встановлюються інші особи, ймовірно, причетні до скоєного злочину.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

У глави Харківської облради Артура Товмасяна, крім першого заступника Альберта Кононенка, ще троє заступників: Валерія Мураєва, Тетяна Біловол та Андрій Малиш. Кого з них затримало НАБУ, поки невідомо.