Чи витримає нова траса України випробування гоночними авто

07:21 12 серпня Київ, Україна

Чи стали якіснішими українські дороги? Випробувати їхню якість вирішили за допомогою гоночних автомобілів. Як повідомили в регіональній Службі автомобільних доріг Дніпропетровської області, якість ремонту траси Н-31 Дніпро-Решетилівка перевірять за допомогою п'яти гоночних автомобілів, які візьмуть з музею Машини часу.

Відзначається, що випробування проведуть на полотні довжиною 14 кілометрів.

"Побудована дорога з індексом Н-31 буде з'єднувати Дніпро з Києвом. Довжина нового будівництва по Дніпропетровській області складає 56 кілометрів, 28 з яких вже готові. Остання ділянка дороги вже готується до експлуатації. Коли ми планували ввести цю ділянку в експлуатацію, ми вирішили протестувати її саме гоночними болідами, завдяки яким дорогу можна перевірити на високій швидкості", - пояснив своє рішення в.о. начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

За даними видання, якість нової магістралі перевірять п'ять спортивних болідів Естонія з форсованими двигунами і швидкістю близько 250 км/год, що є частиною найбагатшої в Україні колекції гоночних автомобілів і які зберігаються в музеї Дніпра Машини часу.

За кермом авто будуть перебувати професійні гонщики. Як уточнили в місцевому паблік 056, це "люди-легенди, які брали участь в шосейно-кільцевих перегонах з 70-х років - Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко, Віктор Поваров".

Випробування пройде 19 серпня на трасі Н-31 біля каналу Донбас Західний.

Як повідомлялося, в Україні розробили проєкт змін до державних будівельних норм у частині будівництва автодоріг з метою підвищення їхньої безпеки.