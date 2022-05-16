Чи витримає нова траса України випробування гоночними авто

Чи стали якіснішими українські дороги? Випробувати їхню якість вирішили за допомогою гоночних автомобілів. Як повідомили в регіональній Службі автомобільних доріг Дніпропетровської області, якість ремонту траси Н-31 Дніпро-Решетилівка перевірять за допомогою п'яти гоночних автомобілів, які візьмуть з музею Машини часу.
Відзначається, що випробування проведуть на полотні довжиною 14 кілометрів.
За даними видання, якість нової магістралі перевірять п'ять спортивних болідів Естонія з форсованими двигунами і швидкістю близько 250 км/год, що є частиною найбагатшої в Україні колекції гоночних автомобілів і які зберігаються в музеї Дніпра Машини часу.
За кермом авто будуть перебувати професійні гонщики. Як уточнили в місцевому паблік 056, це "люди-легенди, які брали участь в шосейно-кільцевих перегонах з 70-х років - Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко, Віктор Поваров".
Випробування пройде 19 серпня на трасі Н-31 біля каналу Донбас Західний.
Як повідомлялося, в Україні розробили проєкт змін до державних будівельних норм у частині будівництва автодоріг з метою підвищення їхньої безпеки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі