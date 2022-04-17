Обрано кращий ескіз великого Державного Герба України

09:29 20 листопада Київ, Україна

Журі оргкомітету конкурсу на кращий ескіз великого Герба вибрало переможця, з яким Міністерство культури України укладе договір.

Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, у конкурсі брало участь 112 робіт різних авторів. Переможцем конкурсу названий художник Олексій Кохан. У 1992 році він став співавтором малого Державного Герба України, також цей автор був переможцем конкурсу на ескіз великого Герба, який проходив в 1996-1997 роках.

Додамо, що наступний крок у впровадженні Герба підготовлений Мін'юстом проєкт Закону України "Про державні символи", який передадуть в ВРУ.