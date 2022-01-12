Вибори до місцевих рад відбудуться 25 жовтня. Виборчий процес стартує з 5 вересня

06:02 31 серпень Київ, Україна

25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів районних, місцевих та сільських рад, а також міських голів. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму вибори не призначалися та проводитися не будуть.

Уже в наступну суботу, 5 вересня, в Україні офіційно стартує виборчий процес місцевих виборів.



Цю дату на своєму засіданні 30 серпня призначила Центральна виборча комісія.



"Рішення прийнято на виконання вимог Виборчого кодексу України. При цьому взято до уваги постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанова ЦВК від 8 серпня 2020 року №160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 ", №161" Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" і від 14 серпня 2020 №176 "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року", - повідомили в ЦВК.



У той же час, комісія внесла зміни в раніше затверджений календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та виклала його в новій редакції.