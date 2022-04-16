Другий тур місцевих виборів збігся з карантином вихідного дня. Заходи безпеки

Другий і завершальний тур місцевих виборів відбудеться цієї неділі, 22 листопада. Процес голосування буде проходити в 11 територіальних громадах в 9 регіонах, він буде супроводжуватися деякими складнощами, такими, як карантин вихідного дня. У зв'язку з цим будуть зроблені відповідні заходи безпеки, - розповіли в ЦВК.



За інформацією Центрвиборчкому, так званий другий тур виборів відбудеться в:



- Дніпрі (Дніпропетровська область) - кандидати на посаду: Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії "За майбутнє") і Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії "Пропозиція")



- Нікополі (Дніпропетровська область) - Руслан Олійник ("Слуга народу") і Олександр Саюк ("За майбутнє")



- Слов'янську (Донецька область) - Вадим Лях ("Опозиційний блок") і Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя")



- Ужгороді (Закарпатська область) - Богдан Андрєєв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу")



- Бердянську (Запорізька область) - Валерій Баранов ("За майбутнє") і Олександр Свідло ("Опозиційна платформа - За життя")



- Дрогобичі (Львівська область) - Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування)



- Львові - Андрій Садовий ("Самопоміч") і Олег Синютка ("Європейська Солідарність")



- Миколаєві - Олександр Сенкевич ("Пропозиція") і Владислав Чайка ("Опозиційна платформа - За життя")



- Полтаві - Сергій Іващенко ("Слуга народу") і Олександр Мамай ("За майбутнє")



- Рівному - Олександр Третяк ("Європейська солідарність") і Віктор Шаркізян ("Рівне разом")



- Черкасах - Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") і Віктор Євпак ("Голос").









За даними ЦВК, в повторному голосуванні на виборах міського голови, які відбудуться на 1649 виборчих дільницях, в загальному зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.



Крім того, в ЦВК поінформували, що 22 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч в 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів - в 2 міські ради, 20 депутатів - у 13 селищних рад, 43 депутатів - в 32 сільські ради.



Планується, що повторне голосування буде проходити на 86 виборчих дільницях. У ньому взагалі зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.



Як відзначили в ЦВК, результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 включно.



У той самий час в ЦВК відзначили, що під час повторного голосування на місцевих виборах в зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і оголошеним Кабінетом Міністрів карантином вихідного дня члени дільничних виборчих комісій будуть контролювати дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу правил безпеки.









На ділянках повинні бути організовані відповідні протиепідемічні заходи. Зокрема, при вході на виборчі дільниці повинен здійснюватися температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання необхідно передбачити окремі кабіни для таємного голосування. З метою дотримання безпечної дистанції на вході і в приміщеннях, де буде проходити голосування, повинна бути нанесена відповідна розмітка. Всі ділянки слід забезпечити необхідною кількістю дезінфекційних засобів.