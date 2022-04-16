Другий тур місцевих виборів збігся з карантином вихідного дня. Заходи безпеки

17:23 20 листопада Київ, Україна

Другий і завершальний тур місцевих виборів відбудеться цієї неділі, 22 листопада. Процес голосування буде проходити в 11 територіальних громадах в 9 регіонах, він буде супроводжуватися деякими складнощами, такими, як карантин вихідного дня. У зв'язку з цим будуть зроблені відповідні заходи безпеки, - розповіли в ЦВК.

За інформацією Центрвиборчкому, так званий другий тур виборів відбудеться в:

- Дніпрі (Дніпропетровська область) - кандидати на посаду: Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії "За майбутнє") і Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії "Пропозиція")

- Нікополі (Дніпропетровська область) - Руслан Олійник ("Слуга народу") і Олександр Саюк ("За майбутнє")

- Слов'янську (Донецька область) - Вадим Лях ("Опозиційний блок") і Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя")

- Ужгороді (Закарпатська область) - Богдан Андрєєв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу")

- Бердянську (Запорізька область) - Валерій Баранов ("За майбутнє") і Олександр Свідло ("Опозиційна платформа - За життя")

- Дрогобичі (Львівська область) - Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування)

- Львові - Андрій Садовий ("Самопоміч") і Олег Синютка ("Європейська Солідарність")

- Миколаєві - Олександр Сенкевич ("Пропозиція") і Владислав Чайка ("Опозиційна платформа - За життя")

- Полтаві - Сергій Іващенко ("Слуга народу") і Олександр Мамай ("За майбутнє")

- Рівному - Олександр Третяк ("Європейська солідарність") і Віктор Шаркізян ("Рівне разом")

- Черкасах - Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") і Віктор Євпак ("Голос").

 
 
Фото: Во втором туре выборов, главное соблюдать дистанцию


За даними ЦВК, в повторному голосуванні на виборах міського голови, які відбудуться на 1649 виборчих дільницях, в загальному зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Крім того, в ЦВК поінформували, що 22 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч в 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів - в 2 міські ради, 20 депутатів - у 13 селищних рад, 43 депутатів - в 32 сільські ради.

Планується, що повторне голосування буде проходити на 86 виборчих дільницях. У ньому взагалі зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.

Як відзначили в ЦВК, результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 включно.

У той самий час в ЦВК відзначили, що під час повторного голосування на місцевих виборах в зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і оголошеним Кабінетом Міністрів карантином вихідного дня члени дільничних виборчих комісій будуть контролювати дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу правил безпеки.

Фото: Температурный скрининг на избирательном участке
 


На ділянках повинні бути організовані відповідні протиепідемічні заходи. Зокрема, при вході на виборчі дільниці повинен здійснюватися температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання необхідно передбачити окремі кабіни для таємного голосування. З метою дотримання безпечної дистанції на вході і в приміщеннях, де буде проходити голосування, повинна бути нанесена відповідна розмітка. Всі ділянки слід забезпечити необхідною кількістю дезінфекційних засобів.
 
 
Фото: Противоэпидемические меры