Друга велика пресконференція президента. Відео

14:29 20 травень Київ, Україна

Сьогодні на території держпідприємства «Антонов» проходить велика пресконференція президента Володимира Зеленського - за підсумками двох років його роботи.

На пресконференцію акредитувалися понад сто ЗМІ і близько двохсот журналістів, захід проходить в ангарі на тлі літака АН 124-100 ("Руслан"). В ангарі для журналістів розставили стільці, на місці перебування глави держави встановили державні прапори і президентський флагшток.





Модерує захід керівник Департаменту інформаційної політики Офісу глави держави Ірина Побєдоносцева.

Президент Володимир Зеленський пояснив проведення пресконференції на заводі Антонов тим, що він має намір підняти Україну, як злітають літаки.

"Хочу підняти Україну вгору, як піднімається літак Антонов", - сказав президент.

Він нагадав, що Україна побудувала легендарний АН Мрія, а тепер збирає нові Ан-178, фюзеляж якого сьогодні презентували.

"У цьому весь сенс мого бачення України", - сказав він.

Як повідомлялося, попередня велика пресконференція президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення була обрана галявина біля Маріїнського палацу.