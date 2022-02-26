Протягом цього року зарплати вчителів збільшаться на 30% - Шмигаль

14:17 31 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30", заявив, що зарплати вчителів в цьому році виростуть на третину.

«У цьому році ми збільшимо заробітну плату вчителів на 30%, але, зрозуміло, наша мета - це не менше, ніж середня заробітна плата по країні. Повинен бути мінімальний базис для вчителів, для педагогів», - сказав Шмигаль під час форуму «Україна 30. Освіта і наука».

За його словами, влада подбає про достатню кількість шкіл і дитячих садків. Тобто необхідно створити сучасну розвинену інфраструктуру і ініціатива президента «Велике будівництво» дозволить це зробити.

«Ми можемо говорити, з огляду на минулий і цей рік, про сотні побудованих шкіл та садочків в нашій державі, які створюють якісну сучасну інфраструктуру для освіти», - сказав прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів під час чергового засідання 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетної сфери. Як зазначив прем'єр-міністр, це рішення дозволяє збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.