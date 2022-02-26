Протягом цього року зарплати вчителів збільшаться на 30% - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30", заявив, що зарплати вчителів в цьому році виростуть на третину.
За його словами, влада подбає про достатню кількість шкіл і дитячих садків. Тобто необхідно створити сучасну розвинену інфраструктуру і ініціатива президента «Велике будівництво» дозволить це зробити.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів під час чергового засідання 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетної сфери. Як зазначив прем'єр-міністр, це рішення дозволяє збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.
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