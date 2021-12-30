ЗСУ заборонили відповідати на провокації сепаратистів на Донбасі

17:41 20 квітень Київ, Україна

Ситуація на лінії розмежування залишається напруженою, Москва продовжує нагнітати ситуацію, щоб провокувати українських військових.

ЗСУ наказали не відповідати на провокації сепаратистів на Донбасі, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на пресконференції у вівторок, 20 квітня.

"Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі - ред.). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою - з початку року на Донбасі загинули 30 українських солдатів, з яких більшість були вбиті снайперами.

"Постріл снайпера - це навмисне вбивство", - підкреслив Кулеба, додавши, що це були "російські снайпери".

"Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми докладаємо всі наші зусилля в політичне і дипломатичне вирішення конфлікту", - зазначив Кулеба.

"Одним з перших знаків деескалації буде повторне зобов'язання російської сторони дотримуватися перемир'я. Спільна заява ТКГ про прихильність до перемир'я буде знаком того, що Росія як мінімум готова розмовляти, а не тільки нарощувати свою військову силу біля кордонів. Це не буде повною деескалацією, але хоча б променем надії", - пояснив міністр.

При цьому тільки Москва займається ескалацією на Донбасі, говорить глава МЗС України.

"Москва повинна чути з кожного кута, що це не дві сторони - Україна і Росія - які несуть відповідальність за ескалацію. Це тільки Москва масштабно нарощує військову силу, тільки Москва займається ескалацією", - сказав Кулеба, додавши, що ціна запобігання подальшій ескалації з боку РФ завжди буде меншою, ніж ціна її зупинки і пом'якшення її наслідків.

"Сподіваюся, наші друзі і партнери це розуміють", - підкреслив міністр.

У той самий час ніякі переговори за спиною Франції, Німеччини, США не ведуться, запевнив глава МЗС.