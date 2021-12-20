ЗСУ передали дослідні зразки ракетних комплексів «Нептун»

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Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що Україні вдалося створити озброєння нового покоління, дослідні зразки якого вже передані до складу Військово-морських сил ЗС України.

Про це в понеділок, 15 березня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.



Глава відомства Андрій Таран зазначив, що берегові мобільні ракетні комплекси з протикорабельними ракетами РК-360МЦ Глава відомства Андрій Таран зазначив, що берегові мобільні ракетні комплекси з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун" значно посилять здатності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, відповідний підрозділ у ВМС ЗСУ вже сформовано.

"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, яке збільшить стримуючий потенціал і підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання - замкнути Нептун, ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав Таран.

Нагадаємо, в кінці минулого року Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання у війська в 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун".



"Нептун" оснащений крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км. Ракета має стартовий і маршовий (основний) двигуни. Перший є модифікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. На озброєння ЗСУ комплекс "Нептун" прийнятий 23 серпня 2020 року.