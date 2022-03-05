ЗСУ недоотримують грошові виплати від Міноборони

10:00 07 червень Київ, Україна

ЗСУ недоотримують додаткові грошові виплати, загальна сума заборгованості Міністерства оборони перед військовослужбовцями з початку року збільшилася в три рази і склала 950 млн грн.

Про це повідомляє видання "Військовий кур'єр".



Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датований 25 травня 2021 року. Це доповідь начальника Генштабу, в якому посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.

"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення... що викликає напругу у військових колективах і сім'ях військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

"Військовий кур'єр" відзначає, що згідно з цією доповіддю заборгованість становила на 1 січня 350 800 000 грн, а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто зросла майже в три рази.



Крім того, ЗМІ зазначає, що генштаб і командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.

"Що ж робить Міністерство оборони? - Воно "вживає заходів щодо збалансованого наближення бюджетних асигнувань "і виділяє на погашення заборгованості всього 322 млн грн з потрібних 940. Саме так зазначено в листі вих. номер 220/3341 від 20.05.2021. ... На тлі недавніх скандальних публікацій про те, як МО намагається узгодити через профільний комітет Верховної Ради закупівлю люксових лімузинів і совкових краваток і сорочок для параду на суму яка, мабуть, перевищує сто мільйонів гривень, такий атракціон великої щирості виглядає просто цинічно", - пише видання.

"Військовий кур'єр" вже направив кілька запитів щодо виплат військовослужбовцям в Міноборони, проте жодної відповіді не отримав.