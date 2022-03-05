ЗСУ недоотримують грошові виплати від Міноборони

ЗСУ недоотримують додаткові грошові виплати, загальна сума заборгованості Міністерства оборони перед військовослужбовцями з початку року збільшилася в три рази і склала 950 млн грн.
Про це повідомляє видання "Військовий кур'єр".
Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датований 25 травня 2021 року. Це доповідь начальника Генштабу, в якому посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.
Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датований 25 травня 2021 року. Це доповідь начальника Генштабу, в якому посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.
"Військовий кур'єр" відзначає, що згідно з цією доповіддю заборгованість становила на 1 січня 350 800 000 грн, а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто зросла майже в три рази.
Крім того, ЗМІ зазначає, що генштаб і командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.
Крім того, ЗМІ зазначає, що генштаб і командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.
"Військовий кур'єр" вже направив кілька запитів щодо виплат військовослужбовцям в Міноборони, проте жодної відповіді не отримав.
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