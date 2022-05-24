Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться пізніше

11:13 19 серпня Киев, Украина

З повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби стало відомо про зміну дати зустрічі президентів України і США. Сьогодні, 19 серпня, в Міністерстві закордонних справ уточнили, що зустріч переноситься всього на один день і відбудеться 31 серпня у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що зустріч відбудеться 30 серпня.

"У зв'язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав держав України і США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу.

Відомо, що передбачений розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. Також Зеленський відвідає штат Каліфорнія.

Кулеба додав, що події в Афганістані не змінили планів візиту Зеленського в США.

"Те, що відбувається в Афганістані зараз, може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає ніяких індикаторів про те, що ці події якимось чином негативно впливають на підготовку і здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів", - підсумував Кулеба.

Раніше в ОП озвучили очікування від зустрічі Зеленський-Байден. Зеленський і Байден підпишуть в США низку документів про партнерство, зокрема, в оборонній і космічній сферах, заявили в ОП.