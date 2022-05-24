Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться пізніше

З повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби стало відомо про зміну дати зустрічі президентів України і США. Сьогодні, 19 серпня, в Міністерстві закордонних справ уточнили, що зустріч переноситься всього на один день і відбудеться 31 серпня у Вашингтоні.
Раніше повідомлялося, що зустріч відбудеться 30 серпня.
Відомо, що передбачений розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. Також Зеленський відвідає штат Каліфорнія.
Кулеба додав, що події в Афганістані не змінили планів візиту Зеленського в США.
Раніше в ОП озвучили очікування від зустрічі Зеленський-Байден. Зеленський і Байден підпишуть в США низку документів про партнерство, зокрема, в оборонній і космічній сферах, заявили в ОП.
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