Зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом: про що домовилися

20:18 16 жовтня Київ, Україна

Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Глави держав підписали спільну заяву про розширення співпраці і домовилися разом боротися за повернення Криму.



Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



У спільній заяві Зеленський і Ердоган підкреслили необхідність:

координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув'язнених українців;

працювати над поліпшенням умов життя для українців, включаючи кримських татар, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати на материкову Україну;

зміцнення регіонального співробітництва зацікавлених країн для стійкого економічного розвитку і захисту навколишнього середовища в Чорному морі;

якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною;

активізації співпраці в рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Крім того, глави двох держав прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з питань політики і безпеки в форматі щорічних зустрічей міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою "два плюс два".



При цьому сторони домовилися: Крім того, глави двох держав прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з питань політики і безпеки в форматі щорічних зустрічей міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою "два плюс два".