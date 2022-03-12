Зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом: про що домовилися

20:18 16 жовтня Київ, Україна

Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Глави держав підписали спільну заяву про розширення співпраці і домовилися разом боротися за повернення Криму.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У спільній заяві Зеленський і Ердоган підкреслили необхідність:
  • координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув'язнених українців;
  • працювати над поліпшенням умов життя для українців, включаючи кримських татар, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати на материкову Україну;
  • зміцнення регіонального співробітництва зацікавлених країн для стійкого економічного розвитку і захисту навколишнього середовища в Чорному морі;
  • якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною;
  • активізації співпраці в рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Крім того, глави двох держав прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з питань політики і безпеки в форматі щорічних зустрічей міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою "два плюс два".

При цьому сторони домовилися:
  • продовжувати надавати особливе значення розвитку всебічного співробітництва між військово-морськими силами України і Туреччини;
  • продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Криму, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької та Луганської областей України;
  • продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій в реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні;
  • працювати в напрямку проведення Року України в Туреччині та Року Туреччини в Україні, що буде більш поглиблювати культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти.
Також Туреччина вітає намір України приєднатися в статусі спостерігача в Організації ісламського співробітництва, а також відзначає інтерес України до взаємодії з тюркською радою.

Крім того, Туреччина продовжить сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також сумісності Збройних сил і НАТО, в тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань.