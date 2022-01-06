Зустріч Нормандське четвірки 28 серпня не відбудеться

16:21 25 серпень Київ, Україна

Зустріч радників глав країн "Нормандське четвірки", яка повинна була відбутися 28 серпня, скасована з ініціативи приймаючої сторони.





В офісі президента України підтвердили інформацію.

"Зустріч радників лідерів держав-учасників нормандського формату, яка повинна була відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв'язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна", - повідомляє прес-служба президента.

Про нову дату зустрічі поки не повідомляють.







