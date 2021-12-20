Спалах коронавируса в Лук'янівському СІЗО

У жіночому відділенні Лук'янівського слідчого ізолятора виявлено заарештована, інфікована коронавирусной інфекцією. Крім того, хвороба виявлена у одного з охоронців спецустанови.

У Міністерстві юстиції виданню підтвердили з посиланням на директора Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва, що зараження виявили у працівника СІЗО та у взятій під варту жінки.

Коронавірус виявили у обох заражених 24 липня. Хвороба у них проходила безсимптомно. Стан обох зараз задовільний.

У той же час, ізолювали і перевели під медичний нагляд 21 людини, з якими контактували заражені.

Нагадаємо, що 28 липня у Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова стався спалах коронавируса.