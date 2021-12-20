Незабаром відбудеться зустріч Зеленського, Меркель і Макрона щодо Донбасу

10:59 05 квітень Київ, Україна

Загострення ситуації на Донбасі викликало стурбованість у членів нормандської четвірки. Хоча у одного з них - Путіна - немає ніякого занепокоєння з приводу головного питання переговорів групи.

Нагадаємо, що Меркель і Макрон закликали Путіна до зустрічі в нормандському форматі, а також необхідності того, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Кремлі таку пропозицію заперечують.

Відразу ж після відеоконференції за участю президента РФ Володимира Путіна з Меркель і Макроном 30 березня, повинна була відбутися розмова лідерів трьох країн вже без Путіна.

І ось сьогодні, посилаючись на інформацію з дипломатичних кіл, Дзеркало тижня повідомило про прийдешню найближчими днями тристоронню зустріч президента України Володимира Зеленського, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Одне з джерел видання зазначило, що "поки немає ніякої ясності про її дату і час". "Ескалація бойових дій на сході збільшує шанси того, що вона відбудеться на цьому тижні", - заявив він.

Відзначається, що основною темою розмови стане "загострення ситуації в Донбасі і координація позицій сторін в зв'язку з цим".

В Офісі Президента заявили, що Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях і ніякі рішення без участі України щодо України не можуть і не будуть прийматися.