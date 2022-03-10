Всеукраїнське опитування 25 жовтня: Зеленський озвучив перше питання

Глава держави в новому відеозверненні поставив перше запитання з п'яти, на яке українці мають відповісти 25 жовтня.

"Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою, і ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш відповісти на 5 важливих питань. Отже, питання номер один: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй! Буде так, як вирішиш ти, тому що Україна - це ти!"- зазначив Зеленський.