Всеукраїнське опитування 25 жовтня: Зеленський озвучив перше питання

Глава держави в новому відеозверненні поставив перше запитання з п'яти, на яке українці мають відповісти 25 жовтня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час місцевих виборів 25 жовтня поставить українцям п'ять питань.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) не залучена до проведення опитування на місцевих виборах 25 жовтня, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) не залучена до проведення опитування на місцевих виборах 25 жовтня, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.
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