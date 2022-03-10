Всеукраїнське опитування 25 жовтня: Зеленський озвучив перше питання

14:48 14 жовтень Київ, Україна

Глава держави в новому відеозверненні поставив перше запитання з п'яти, на яке українці мають відповісти 25 жовтня.
"Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою, і ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш відповісти на 5 важливих питань. Отже, питання номер один: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй! Буде так, як вирішиш ти, тому що Україна - це ти!"- зазначив Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час місцевих виборів 25 жовтня поставить українцям п'ять питань.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) не залучена до проведення опитування на місцевих виборах 25 жовтня, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.