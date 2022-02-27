Світовий конгрес українців звернувся до уряду Німеччини через "Північний потік-2"

Світовий конгрес українців (СКУ) звернувся із закликом до українських та східноєвропейських громад підтримати введення мораторію на будівництво "Північного потоку-2".
Про це повідомляє пресслужба СКУ.
Підкреслюється, що мораторій повинен дати можливість:
- роз'яснити стратегічні наслідки "Північного потоку - 2", особливо щодо безпеки України і східноєвропейських держав - членів ЄС;
- провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту і вивчити його вплив на клімат, повинен зробити незалежний орган;
- сприяти здійсненню спільної європейської енергетичної політики;
- врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов'язані з "Північним потоком - 2", обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем і переглянути "Північний потік - 2" в світлі цієї дискусії.
СКУ акцентує увагу на тому, що "Північний потік 2":
- підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;
- конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;
- загрожує і без того нестабільній безпеці України та суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.
- роз'яснити стратегічні наслідки "Північного потоку - 2", особливо щодо безпеки України і східноєвропейських держав - членів ЄС;
- провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту і вивчити його вплив на клімат, повинен зробити незалежний орган;
- сприяти здійсненню спільної європейської енергетичної політики;
- врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов'язані з "Північним потоком - 2", обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем і переглянути "Північний потік - 2" в світлі цієї дискусії.
СКУ акцентує увагу на тому, що "Північний потік 2":
- підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;
- конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;
- загрожує і без того нестабільній безпеці України та суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.
"СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цей заклик і закликати свої уряди підтримати мораторій проти Північного потоку - 2", - резюмували у Світовому конгресі українців.
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