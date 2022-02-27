Світовий конгрес українців звернувся до уряду Німеччини через "Північний потік-2"

08:52 31 травень Київ, Україна

Світовий конгрес українців (СКУ) звернувся із закликом до українських та східноєвропейських громад підтримати введення мораторію на будівництво "Північного потоку-2".



Про це повідомляє пресслужба СКУ.

"Російський газопровід, який повинен бути побудований в обхід Східної Європи, і буде мати пряме підключення в Німеччині, планується добудувати цього літа. Проєкт зустрів засудження в Європі і на міжнародному рівні як "політичну зброю Кремля, яка має на меті використовувати поставки газу для контролю над Україною і іншими східноєвропейськими країнами", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що мораторій повинен дати можливість:



- роз'яснити стратегічні наслідки "Північного потоку - 2", особливо щодо безпеки України і східноєвропейських держав - членів ЄС;



- провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту і вивчити його вплив на клімат, повинен зробити незалежний орган;



- сприяти здійсненню спільної європейської енергетичної політики;



- врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов'язані з "Північним потоком - 2", обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем і переглянути "Північний потік - 2" в світлі цієї дискусії.



СКУ акцентує увагу на тому, що "Північний потік 2":



- підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;



- конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;



- загрожує і без того нестабільній безпеці України та суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

"Мораторій по Північному потоку-2 є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства і підрив основ європейського правопорядку", - зазначив президент СКУ Павло Грод.

"СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цей заклик і закликати свої уряди підтримати мораторій проти Північного потоку - 2", - резюмували у Світовому конгресі українців.