Всі регіони України переведені в зелену зону карантину

Відсьогодні по всій Україні діють найслабші карантинні обмеження, що відповідають вимогам "зеленої зони".
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні рівень захворюваності становить 74 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 16 областях цей показник нижче визначеного.
Рівень госпіталізації по країні на 8 червня складає 15,5 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 17% при граничному показнику 65%.
У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 становить 169, рівень госпіталізацій - 13,4 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 9,9% при граничному показнику 65%.
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