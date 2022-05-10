Всі, хто захоче купити "Масандру", стануть порушниками українського законодавства

20:42 08 грудня Київ, Україна

Спроба РФ продати підприємство "Масандра" є продовженням злочинної діяльності Росії, а всі, хто спробує купити виробництво, стануть порушниками закону.



Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"На 14 грудня російська окупаційна адміністрація в Криму запланувала аукціон, в ході якого збираються продати "Масандру". Сьогодні, 8 грудня, проходить час реєстрації учасників. Спроби передати підприємство в приватні руки - це продовження злочину, який почався з так званої "націоналізації" окупаційною адміністрацією в 2014 році. Я хотів би застерегти всіх, хто розглядає можливість прийняти в цьому участь. Є таке поняття як "замах на вчинення злочину". Всі, хто будуть намагатися "купити" "Масандру", стануть порушниками закону. Адже всі вони знають, що "Массандра" не належить тим, хто зараз намагається продати. Вона вкрадена. Той суб'єкт, який у незаконний спосіб вступить цю власність, також приєднається до цього розкрадання. Проти нього буде застосований весь можливий спектр заходів реагування, в тому числі - на міжнародному рівні. Уже є прецеденти, коли загарбники змушені нести відповідальність за захоплену в Криму власність, є виграні суди", - зазначив Резніков.

Чиновник висловив упевненість, що жодна структура, яка має репутацію, працює за межами Криму і справді могла б бути зацікавлена в збереженні і розвитку підприємства, не піде на цю угоду. Адже в такому випадку гарантовано виявиться під санкціями і не зможе працювати в цивілізованому світі.

"Хочу підкреслити, що "Массандра"- це не просто виробництво або земля, або якісь інші активи. Це частина справжньої культурної спадщини українського Криму, і України в цілому, це унікальні колекції вин і традиції виноробства. Це складна екосистема. Є реальна загроза, що все це просто знищать. Розтягнуть. Цінні землі віддадуть під забудову. Це точно не в інтересах Криму і кримчан. Українська влада стежитиме за цією ситуацією, діятиме рішуче і системно", - сказав віцепрем'єр-міністр.

Олексій Резніков зазначив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:



1) ініціювати національні санкції;



2) ініціювати судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах;



3) звертатися до міжнародних партнерів про внесення винних в санкційні списки.



Нагадаємо, під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення "приватизації" виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" до кінця цього року.